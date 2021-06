Ma semaine en “string apparent” : j’ai testé la tendance mode du moment

Des marques comme Subsurface Aya Muse et bien d'autres se sont donné pour mission de faire revivre le look visible et révélateur qui a dominé le paysage de la mode à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et ça marche : sur Instagram, des strings dépassent des pantalons, des jupes, etc. Sur TikTok, #WhaleTail compte plus de 32 millions de vues. Cela dit, c'est une chose de porter un string visible sur une photo qui a été prise dans la sécurité de votre chambre ou, si vous avez de la chance, dans votre jardin. C'est une toute autre histoire lorsque vous devez réellement mettre un pied dehors, vos sous-vêtements exposés à la vue de tou·s·tes.