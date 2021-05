S'extirper du lit est rarement une partie de plaisir, et encore moins au cours d'une pandémie mondiale où nous sommes tous·tes un peu forcé·es de passer beaucoup de temps à la maison. Difficile de résister à l'appel de notre lit et à l'envie de passer la journée en pyjama, et honnêtement, je n'ai aucune intention de m'en excuser. Pourtant, il y a des questions dont il est important de connaître les réponses, comme par exemple : une culotte, ça se change tous les combien ? Et à quelle fréquence dois-je changer le pyjama en soie qui m'a couté une blinde ? Heureusement, nous avons les réponses à ces questions, même si vous n'avez pas forcément envie de les entendre.