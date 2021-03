Upside-Down Bikini : on teste la tendance du bikini à l’envers…

Lorsque plusieurs membres du clan Kardashian-Jenner - en commençant par Kendall , puis Kylie et Kourtney - ont commencé à porter leurs bikinis à l'envers (upside-down bikini ou bikini inversé) l'été dernier, je me suis dit que ce n'était qu'une passade dans les tendances de mode. Après tout, l'une des grandes différences entre les célébrités et le reste d'entre nous est que nous aimons aller à la piscine. Mais, dès que le temps s'est réchauffé aux Etats-Unis, la tendance des maillots DIY est devenue omniprésente, et les gens ont commencé à attacher leurs hauts à l'envers, entrecroisés et même sur le côté. Chelsea Vaughn , de The Bachelor, a choisi un bikini à l'envers pour une journée à la plage de Ft. Lauderdale, en Floride, en mars, et a semblé - du moins sur les photos - bien tenir pendant une douche en plein air. L'actrice brésilienne Bruna Marquezine a porté un bikini bleu inversé avec une chaîne de ventre en janvier. Et le fil Instagram de la blogueuse Frankly Frankie , basée à Atlanta, est rempli de bikinis inversés, attachés de multiples façons.