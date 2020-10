Sur une note plus légère, les tendances du confinement ont continué à prendre de l'ampleur, tout comme à New York, Londres et Milan. Les silhouettes oversize et fluides faisaient légion chez The Row, Louis Vuitton, Balenciaga et Schiaparelli, tout comme les pièces déstructurées - repérées chez Christopher Esber, Ellery, Coperni et d'autres - qui nous ont donné envie de sortir nos ciseaux et nos machines à coudre en plein spectacle virtuel pour donner une nouvelle vie à nos vêtements. Les épaules étaient larges et imposantes chez Louis Vuitton, Isabel Marant et Givenchy - un signe que les designers aussi entendent maintenir une distanciation sociale à tout moment. (Les épaules sont également un symbole de pouvoir et de confiance, comme elles l'étaient pour les femmes après la Grande Dépression des années 30).