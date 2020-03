À Paris, le beau monde de la mode a continué de nous ravir en nous présentant un florilège d'inspirations coiffure pour les cheveux frisés et afro naturels. On a vu défiler dans les rues de la capitale coupes ultra-courtes, boucles caramel, tresses en tous genres, torsades et bien plus encore. Une véritable célébration du nappy hair, et on adore !