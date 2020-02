Les tendances qui suivent la Fashion Week sont toujours de la Fashion Week, non ? (Si vous n'avez pas compris la référence à Mozart, c'est pas grave.) Et justement, cette saison, on a eu du mal à se remettre des étonnantes tendances beauté présentées à la Fashion Week de New-York, du rouge à lèvres assorti aux ongles, au balayage doré, en passant par les franges rideau et surtout la célébration des cheveux afro.