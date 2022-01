Comment demander (et obtenir) la coupe de cheveux de vos rêves

Pour moi, trouver trois références de ma "vibe" est une sorte de mission plutôt fun. Ma page TikTok Pour toi me convainc de demander un dégradé qui encadrent le visage et une frange rideau . Mais j'ai également été attirée par les styles longs, droits et non dégradés, comme Julie ( @leasy_inparis ), qui pourraient potentiellement être coiffés en wavy de temps en temps, comme Sarah Jessica Parker dans And Just Like That…