So vermeidest du Tränen nach dem nächsten Friseurtermin

Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass ein:e Friseur:in ein:e Künstler:in – und in manchen Fällen ein:e Freund:in–, aber kein:e Gedankenleser:in ist. Deshalb solltest du versuchen, deine Wunschfrisur so gut wie möglich zu beschreiben. Bring also am besten Bilder von dem Look, den du möchtest mit. „Falls du nicht genau erklären kannst, was du willst“, meint Smith, „kannst du deinem Friseur oder deiner Friseurin Fotos von den Frisuren zeigen, zu denen du dich hingezogen fühlst. So kannst du sehr gut vermitteln, wonach du auf der Suche bist.“ Denk daran, dass das, was du vielleicht als „ Curtain-Fringe “ bezeichnest, nicht unbedingt das ist, was dein:e Friseur:in darunter versteht. Aus diesem Grund ist es sehr hilfreich, Bilder deines Wunsch-Cuts mitzubringen. Smith rät dazu, am besten drei davon mitzunehmen.