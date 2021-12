Carries Looks in And Just Like That… haben eine tiefe Bedeutung

Dazu blieben Rogers und Santiago für Carries Looks deren Liebe für Vielseitigkeit treu und stylten sie für eine Szene in einem drapierten, blauen Kleid von Norma Kamali mit Aquazzura-Schuhen, für die nächste Szene dann in einem Menswear-inspirierten Jean-Paul-Gaultier-Kostüm von 1997. Außerdem achteten sie darauf, Carries Signature Looks einzubauen – inklusive der „Baguette“-Tasche von Fendi, die in der dritten Staffel von SATC geklaut wurde; der blauen „Hangisi“-Pumps von Manolo Blahnik, mit denen Mr. Big Carrie im ersten SATC-Film den Antrag machte; ein Paar Miu-Miu-Plateauschuhen aus der ersten Szene der sechsten Staffel; und einer blauen Blumen-Brosche aus ihrer Beziehung mit Bill Kelley. Es war aber ein ganz bestimmtes Accessoire – ein gefiederter, vogelähnlicher Fascinator –, der online für den größten Hype sorgte. „Ich wusste, dass sich alle drüber aufregen würden“, erzählt Rogers. Einige spekulierten, dass diese Anspielung auf ihren Look für die erste, gescheiterte Hochzeit ein Zeichen dafür sein könnte, dass sich Carrie und Mr. Big in And Just Like That… würden scheiden lassen.