Umweltschädliche Fast Fashion ist oft die einzige Plus-Size-Option

Sehen wir uns die verfügbaren Optionen doch mal genauer an. Ethische und „slow fashion“ machen von vornherein einen kleineren Marktanteil aus – was zwangsläufig dazu führt, dass es darin verglichen mit regulären (oder „straight-sized“) Größen nur sehr wenige Plus-Size-Optionen gibt. Wenn du dann nach Kleidung in Größe 50 und aufwärts suchst, kannst du die Labels, die diese anbieten, vermutlich an zwei Händen abzählen. Und dann musst du auch noch deren Preisklasse berücksichtigen – mal ganz abgesehen von der Frage, ob dir die Klamotten dieser Labels überhaupt gefallen.