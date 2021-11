Während wir uns langsam für den Herbst eindecken, sind uns all diese Überlegungen nicht aus dem Kopf gegangen. Aus diesem Grund haben wir uns mit TENCEL™ zusammengetan, um dir die ultimativeCheckliste um deinen Kleiderschrank in Zukunft mit nachhaltigeren Teilen zu füllen. Die nachhaltig produzierten TENCEL™ Fasern sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich auch so an. Wusstest du zum Beispiel, dass du für die rätselhafte Übergangszeit eine sogenannte Hemd-Jacke aka “Shacket” brauchst? (Fun Fact: TENCEL™-Fasern unterstützen die natürliche Wärmeregulierung des Körpers, um dich bei Übergangswetter warm und trocken zu halten). Oder einen gestreiften Zweiteiler, der farblich an einen Strandschirm erinnert, um dich ganzjährig in Urlaubsstimmung zu versetzen? Unsere Lieblingsteile haben es in sich, versprochen. (An dieser Stelle sollten wir vielleicht erwähnen, dass fast alles unter 130 € kostet). Hier findest du 10 Teile, die du nicht nur zu dieser Jahreszeit tragen kannst, sondern auch darüber hinaus.