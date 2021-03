Diese TikTok-User stellen Outfits als Plus-Size-Versionen nach

Als übergewichtiger Mode-Fan hole ich mir meine Plus-Size-Outfit-Inspiration aus ganz verschiedenen Quellen – aus Filmen (hi, Jennifer Coolidge in Cinderella Story!) oder meinem Instagram-Feed zum Beispiel (Shoutout an Lotte Van Eijk an dieser Stelle). Es ist so wichtig für mich, in den Medien nicht bloß Klamotten-Styles zu finden, die mir gefallen, sondern sie auch an dickeren Figuren zu sehen. Ohne diese Repräsentation hätte ich mich im Laufe der Jahre wohl kaum getraut, modische Risiken einzugehen und auch mal mit meinen Outfits rumzuexperimentieren. Andere Menschen hingegen, deren Social-Media-Feeds nicht so von den diversesten Körperbildern bestimmt sind wie meiner, denken bei #outfitinspo aber wohl meistens erstmal an dünne, weiße Körper.