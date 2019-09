Keine Bikinis mehr bei Miss America: Gut gemeint & trotzdem nicht genug

Ab September soll sich die Verleihung auf nationaler und regionaler Ebene verändern. Frauen aller Figurformen und Größen sind nun willkommen. Was längst überfällig erscheint, erweitert das Schönheitsbild der Miss-America-Wahl. Da müsste es doch möglich sein, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Teilnehmerinnen in jedem Look wohlfühlen. Vielleicht packt eine Teilnehmerin 2018 ihren Bikini ja in der Runde aus, in der sie ihr Outfit selbst wählen kann. Für so viel Mut und Selbstbewusstsein gäbe es von uns 10 points.