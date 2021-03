"Je me souviens qu'adolescente, j'avais l'impression que je ne pouvais pas exprimer certaines facettes de ma personnalité en portant certains vêtements et je me sentais souvent comme un paria de la société", explique Trinity , qui compte plus de 78 000 followers et qui est la créatrice de la vidéo la plus populaire de la tendance, actuellement à 837,6k vues. "Il y a des enfants et des adolescent·es qui ne voient pratiquement personne de leur taille représenté sur les réseaux sociaux. Je pense que si ces jeunes voient une personne qui leur ressemble [faire des TikToks], ils peuvent se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, et qu'ils n'ont pas à avoir peur de s'habiller comme ils le souhaitent et ainsi ils ne se sentiront plus exclus de la mode (et du reste du monde)".