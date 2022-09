Rencontrez 3 femmes qui militent pour un réel changement dans la mode durable

Le 6 septembre dernier, des centaines d'invités ont afflué dans l'est de Londres (et des milliers d'autres via un livestream) pour participer à des conversations sur tout ce qui concerne la mode durable, de l'éco-anxiété à la réduction des déchets textiles en passant par la manière dont les marques peuvent garantir des chaînes d'approvisionnement responsables. Animée par le scénariste et réalisateur Reggie Yates et avec des intervenants tels que l'actrice Naomie Harris, l'ancien YouTubeur Jack Harries et le PDG de PUMA Bjørn Gulden, cette journée bien remplie a laissé les participants inspirés et pleins d'espoir pour un changement, le plus tôt possible.