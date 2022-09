Diese drei Frauen setzen sich für echte Veränderung in der nachhaltigen Mode ein

„Ich bin eine hoffnungslose Optimistin, aber muss sagen, dass das Tempo der Veränderungen in den letzten Monaten - wie die Temperaturen in Großbritannien, von denen wir nicht dachten, dass wir sie bis 2050 erleben würden - erschreckend ist. Ich versuche verzweifelt herauszufinden, was ich tun kann und wie ich mich verhalten soll“, sagte Aedy und sprach damit aus, was viele junge Menschen in Bezug auf wirklich nachhaltige Mode fühlen.