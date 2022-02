Montres de luxe : tout ce qu’il faut savoir avant d’investir

Layne explique que les acheteur·euses doivent d'abord décider entre une "montre mode" ou une pièce d'horloger : "Les montres mode ont tendance à être plus saisonnières, tandis que les pièces d'horloger sont plus classiques". Les premières peuvent inclure des montres de marques de luxe et de mode comme Gucci, Chanel et Bulgari, et peuvent présenter des détails de conception plus intéressants et faire office de bijou. "Nous voyons nos clients amateurs de montres faire preuve de créativité pour accessoiriser leurs modèles", explique Steffi Lee, responsable éditoriale de la bijouterie fine et des montres chez The RealReal. "Ils choisissent des styles délicats à associer à des bagues et des bracelets vintage pour un look au style unique."