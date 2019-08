Comme tout investissement, acheter son premier sac de designer n'est pas une décision facile à prendre. Trouver un modèle qui vous plaira toujours dans cinq, dix ou vingt ans – et qui rentre aussi dans vos budget – peut s'avérer tout une science. Car acheter un sac de designer vintage n'a pas grand chose à voir avec le shopping vintage en général. Souvent, un modèle de seconde main peut s'avérer deux fois plus cher que son prix de vente neuf. Pourquoi ? Pensez au principe de rareté . Comme certains sacs se font rares sur le marché – par exemple, parce que le modèle ne se fait plus – les vendeurs sont libres de fixer le prix qu'ils souhaitent, et ça peut monter très vite. Les vêtements et les chaussures quant à eux perdent de la valeur avec le temps - forcément, quand on pense qu'ils sont portés à même la peau (ou la corne des pieds). Pas la peine donc de trop en vouloir à votre chien s'il a mangé vos Manolo Blahnik comme dans Sex and the City.