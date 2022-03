Dans la plus pure tradition Acne Studios , le défilé automne/hiver 22 était riche en tissus recyclés, en styles patchwork et en ourlets bruts. Une tendance phare à recréer immédiatement ? Les mailles superposées. La marque suédoise a présenté des pulls courts, des superpositions de style châle et des robes amples. Ce look n'est pas seulement élégant, il est aussi très pratique si l'on considère que nous devons encore porter nos manteaux d'hiver en mars. Regardez comment @moxeb stylise un haut à découpes et un gilet.