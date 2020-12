Cher sac à main Je sais, ça fait un moment. Je voulais juste te dire… Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir appelé "investissement intemporel", puis de t'avoir rempli de vieux baumes à lèvres et de chewing-gum crachés dans des tickets de caisse. Je suis désolée de t'avoir abandonné au fond de ma garde-robe à la minute où ta sangle a commencé à se défaire. Je suis particulièrement désolée pour l'incident de la "gueule de bois et de l'impossibilité de trouver une poubelle" dont nous ne reparlons plus. Je ne l'ai peut-être pas toujours montré, mais je veux juste que tu saches que je t'ai aimé. Profondément.