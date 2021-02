Was der „Tod“ der Skinny Jeans für mich als dicke Frau bedeutet

Und auch der Name der Hose an sich ist fragwürdig, wenn man mal drüber nachdenkt. „Skinny“, also „magere“, Jeans implizieren eine sehr bestimmte Zielgruppe – zu der Plus-Size-Körper eindeutig nicht gehören. „Mit dem ‚Skinny‘ hatte ich damals schon so meine Probleme, konnte aber nicht genau sagen, woran das lag“, meint Caroline. „Im Nachhinein weiß ich: Der Name gab mir das Gefühl, etwas zu tragen, was nicht für mich bestimmt war. Und ich bin mir sicher, dass das damals in Zeitschriften auch unterschwellig so vermittelt wurde. Aber wenn ihr bequeme Jeans in meiner Größe herstellt, dann werd ich die verdammt nochmal tragen!“