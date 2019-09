Was dann folgte, waren Gefühle. Sie brachen nur so aus mir heraus. Klar hatte ich auch Selbstzweifel, keine Frage, aber nicht bezüglich meines Körpers. Das kannte ich ja schon, damit war ich durch. Was machte mich also wütend? Dass ich nicht die Bestätigung bekam, die ich mir erhofft hatte? Vielleicht. Ich finde nichts Schlimmes daran, Komplimente hören zu wollen, hören zu wollen, man sei attraktiv. Und es hatte ja auch niemand behauptet, ich sei unattraktiv. Diese Frauen waren zu Freundinnen geworden und was sie sagten, war durchweg positiv. Vielleicht war das auch eine Überreaktion meinerseits. Ich hatte definitiv nicht den Mumm, etwas zu sagen, aber es wurmte mich noch eine ganze Weile. Sie sagten über meinen Körper andere Dinge als über all die anderen Körper. Das war es, was mich wütend machte.