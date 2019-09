Ich, die Bodyshamerin. Meine dunkle Vergangenheit als Klatschredakteurin

Wie können Frauen nur so gemein über andere Frauen schreiben? Eine berechtigte Frage, die da aufkam im Zuge der Diskussion über die Frauenfeindlichkeit von Klatschmagazinen. Ich habe die Antwort darauf, denn ich habe für deutsche People-Magazine gearbeitet. Es stimmt schon, dass sich die Hefte unter anderem mit Bodyshaming verkaufen – mit Pfeilen auf Frauenschenkeln, mit Alliterationen des Grauens, mit No-Make-up-Bildern in unangebrachten Situationen oder fiesen Winkeln. Heute, mit 30 Jahren und einem Job, in dem ich Frauen in all ihren schönen Facetten feiern darf, kann ich mir diese Hefte nicht einmal mehr durchblättern. Es ist mir unangenehm, aber verschweigen möchte ich nicht, dass meine journalistische Laufbahn dort ihren Anfang fand. Ich bin ja der Meinung, dass es kaum Fehler gibt, denn jeder Schritt ist ein wichtiger Baustein fürs Leben. Weil ich nach dem Abitur bei diesen Magazinen gearbeitet habe, konnte ich in den darauffolgenden Jahren herausfinden, dass die Inhalte und die Verkaufe dieser Hefte nicht mir und meinem positiven Wesen entsprechen. Dass ich mir bewusst sein möchte, dass meine Zeilen bejahend sind und im besten Fall andere Frauen bestärken können.