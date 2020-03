So fühlt es sich an, als dicke Frau ungeschminkt aus dem Haus zu gehen

Ich sah sie, noch bevor sie mich gesehen hatten. Die Jungs auf der anderen Straßenseite. Als einer von ihnen einen Blick zu mir warf, begann mein kleiner Spießrutenlauf: Er stupste seinen Kumpel an und deutete mit dem Finger auf mich. Sie waren insgesamt zu sechst und allesamt wahrscheinlich noch Schüler. In diesem Moment fühlte ich mich nur noch bloß gestellt. Natürlich falle ich dank meinen 125 Kilogramm überall auf. Ich bin die Blicke anderer gewohnt. Aber an diesem Tag hätte ich mich am liebsten in irgendeiner Ecke verkrochen, bis die Jungs weggegangen wären. Dass ich mich so fühlte, lag an meinem Aussehen – da bin ich mir sicher. Ich hatte nur Leggings, Gummistiefel und einen dicken Mantel an. Und ich war ungeschminkt.