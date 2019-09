Wenn die Beauty-Routine Urlaub hat: 27 Stars mit & ohne Make-up

Es gibt genau eine goldene Make-up-Regel: Jeder schminkt sich so, wie er oder sie will, und wer nicht will, der*die lässt es bleiben. Du liebst Foundation? Hier haben wir was Spannendes für dich. Du bist lieber nackt im Gesicht? Dann gibt es hier einige frische Produkte für die Sommerhaut. Es gibt kein besser oder schlechter, Make-Up zu verwenden ist, wie so vieles im Leben, eine Frage des Geschmacks.