Um es ganz genau zu nehmen, sind sie dank der Beautybranche steinreich geworden. Kylie zierte beispielsweise in diesem Jahr als jüngstes Mitglied der „Keeping up with the Kardashians“-Stars das Cover des Forbes Magazins als Selfmade Milliardärin. Im Netz hagelte es Kritik , da viele der Meinung waren (oder es immer noch sind), sie hätte den Zusatz „Selfmade“nicht verdient. Schließlich käme sie aus einem privilegierten Umfeld und war als Teenager bereits eine der meist abonnierten Prominenten auf Snapchat und Instagram, hieß es. Nichtsdestotrotz muss man die Fakten so stehen lassen, wie sie geschrieben sind: Kylie Cosmetics , ihre eigene Kosmetikmarke, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Umsatzriesen gemausert. Das Imperium startete mit dem Verkauf von Lipkits - heute vertreibt die Unternehmerin fast jede Art von Schminke, die das Beautyherz begehrt: Puder, Concealer, Lidschatten-Paletten und Tools wie Pinsel. Werbung macht Kylie auf ihren diversen Kanälen am liebsten selbst, zeigt neue Lippenstift-Farben live auf Instagram und schminkt sich vor laufender Kamera für ihre Fans.