Kim Kardashian verteidigt Kylies Forbes-Cover: „Wir sind alle Selfmade!”

Die Debatte ging so weit, dass die amerikanische Talk-Show The View das Thema aufgriff und in einem Gespräch perfekt die gespaltenen Meinungen zu der Verwendung des Wortes „Selfmade“ aufzeigten. Während Moderatorin Sunny Hostin der Meinung ist, niemand, der kurz vor dem Ziel geboren wurde, dürfe als fairer Sieger gelten, rechnen Whoopi Goldberg und Meghan McCain, die selbst aus einer erfolgreichen Politiker-Familie stammt, Jenner hoch an, dass sie eine der ihr eröffneten Möglichkeit ergriff und ein erfolgreiches Business daraus erschuf und sich eben nicht auf dem Erfolg ihrer Familie ausruhte.