Wenn in deinem Portemonnaie also mal Ebbe herrscht, weil du den Urlaubsbonus für Badeanzug, Hawaiishirt und Stroh-Visor ausgegeben hast, schneide einfach eine Wassermelone in Scheiben, leg sie für ein paar Minuten in den Kühlschrank und anschließend auf dein Gesicht. So kannst du deine durch die Sonne ausgetrocknete und gereizte Haut in Sekunden abkühlen und beruhigen.