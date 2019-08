Cocktails mit Wassermelone: 5 easy Rezepte für Sommer im Glas

Wassermelone ist also der Inbegriff von Sommer und das sagen wir nicht nur so: mit einem Wassergehalt von 90% ist das quasi eine wissenschaftliche Tatsache. Die Muster der Rinde und das pralle pink-rosarote Fruchtfleisch inspirieren außerdem seit eh und je Menschen in allen Bereichen, von Mode und Design bis zu Parfümherstellern und natürlich der Lebensmittelindustrie und Gastronomie. Nachdem wir sie nun jahrelang in Scheiben aus der Hand gegessen und anschließend gemerkt haben, dass man sie auch in kleinen Stückchen mit Fetakäse im Salat essen kann, gehen wir nun den logischen nächsten Schritt: Drinks mit Wassermelone.