Zutaten für 4 Personen:



2 Packungen gemischter Salat

2 reife Mangos

1 Minigurke

Frische Kokosnussflocken

2 Avocados

1/4 Liter Olivenöl

1 Limette

1 Esslöffel Apfelessig

Salz, Pfeffer

1/4 Teelöffel Zimt

1/4 Teelöffel Ingwerpulver



Mango und Gurke in Stücke oder Würfel schneiden und mit dem Salat vermengen. Das Dressing rührt ihr an, indem ihr Olivenöl, Limettensaft und Apfelessig vermischt. Mit Salz, Pfeffer, Zimt und Ingwerpulver würzen. Alles anrichten und mit Kokosflocken und Avocado dekorieren - so einfach und so lecker!



