Diese YouTuberin parodiert auf geniale Weise die aktuellen Beauty-Standards

„Wir haben ein klares Schönheitsideal: schmale Nasen, perfekte Zähne, hohe Wangenknochen und helle Haut. Das sollte so nicht mehr akzeptiert werden. Ich weiß gar nicht, wie wir da alle so lange mitgemacht haben, ohne dass wir uns dagegen gewehrt haben. Ich würde mir gerade in Bezug auf Hautfarben wünschen, dass dunkle Typen nicht so stark gemieden werden. Viele Kosmetikmarken haben bis heute bloß einen einzigen Ton für schwarze Frauen – als ob sie eine universelle Hautfarbe hätten. Es ist so, als würde man gar nicht existieren. Die Branche gibt bisher vor, was Schönheit bedeutet. Ich hätte mir in meiner Kindheit so sehr gewünscht, Frauen wie mich in den Medien zu sehen. So hätte ich mein lockiges Haar als etwas Schönes gesehen und gewusst, dass es okay ist, so auszusehen wie ich.”