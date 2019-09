Wir müssen uns über die Bachelor-Ohrfeige unterhalten

Es ist nie okay, gewalttätig zu werden – weder von Frauen, noch von Männern. Gleichstellung heißt eben, dass für alle dieselben Regeln gelten. Und wenn man einen Mann dafür kritisiert und an den Marterpfahl stellt, dass ihm die Hand ausrutscht, dann muss man das auch in der umgekehrten Gender-Situation tun. Ich möchte mir nämlich nicht vorstellen, was heute in der Medienlandschaft los gewesen wäre, wenn der Bachelor die Backpfeife von Yeliz erwidert hätte – „wie du mir, so ich dir“-Style.