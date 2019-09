Als Feministin „Der Bachelor" zu gucken, ist ein Widerspruch in sich. Und ja: Der Cocktail aus Oberflächlichkeit, Prostitution und Seximus schmeckt mir nicht, ich finde ihn ungenießbar und an manchen Stellen kommt es mir sogar hoch. Warum ich den zweistündigen Balztanz in Pailletten trotzdem geschluckt habe? Eine Freundin berichtete mir von der ersten Folge der neuen Staffel, die am Mittwoch bei RTL lief und plötzlich war mir klar: Die Message der Show hat für mich sogar biblische Ausmaße, die sieben Todsünden sind allesamt in einer Folge vertreten. Wenn der Mönch Evagrius von Pontus wüsste, dass die Sünden, die er im 4. Jahrhundert ursprünglich mal verfasste, nun zur Primetime abgefeiert werden?! In der römisch-katholischen Kirche gelten Stolz, Habgier, Wollust, Neid, Völlerei, Zorn und Faulheit als Todsünden, bei RTL machen sie Quote. Willkommen in der Show, Stolz:

Wo fange ich nur an? Die Schwester von Bachelor Sebastian ist ganz stolz auf ihren Bruder. Nicht weil er vielleicht in Entwicklungsländern aushilft, Kinder rettet oder die Umwelt schützt, nein, weil er so gutaussehend ist. Sebastian wollte eigentlich Profi-Fussballer werden, führt nun aber eine Marketingagentur und ist – stolzes Model. Willkommen in der Show, Habgier:

Kennt ihr die „Findet Nemo"-Szene, in der die Möwen „Meins, meins, meins, meins,..." geiern? Genau so verhält es sich auch schon in der Limousine, kurz bevor die Kandidatinnen ihren Junggeselle zum ersten Mal treffen. Aufgerüscht ziehen die Damen in den Kampf mit Schlachtrufen wie „Meiner", „Der gehört mir". Willkommen in der Show, Wollust:

Schon nach Minute 1:30 war klar, dass auch dieser Bachelor nicht nur Rosen verteilt, sondern auch jede Menge Zungenküsse. Der Einspieler zur Show verrät, dass auch die Wolllust mit in Miami ist. Eine Kandidatin wählte fürs erste Hallo folgende Worte: „Du bist heiß. Du Schnitte"...