Sexuelle Belästigung ist ein Problem und zwar auf der ganzen Welt. Durch die #MeToo-Kampagne wurde in der westlichen Hemisphäre erst kürzlich darauf aufmerksam gemacht, wie alltäglich solche Übergriffe – leider – sind. In Ägypten ist dieses Problem jedoch noch tiefgreifender, da die Belästigungen ganz öffentlich und sogar am helllichten Tage stattfinden. Laut einer im Jahr 2013 durchgeführten Studie der United Nations Women , sind mehr als 99 Prozent der in Ägypten lebenden Frauen und Mädchen in ihrem Leben schon einmal belästigt worden. Mehr als 82 Prozent haben erklärt, dass sie sich in der Öffentlichkeit nicht sicher fühlen.