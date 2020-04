Ich bin 27 & wurde mit dem Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert

Am Mittwoch vor zwei Wochen habe ich angefangen, mich unwohl zu fühlen. Ich bin total müde und gerädert aufgewacht, als ob ich schlecht geschlafen hätte. Dabei war ich zuhause gewesen und hatte mich um meine Mutter gekümmert, die eine Woche zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Während mir irgendwie klar war, dass ich ebenfalls an dem Virus erkranken könnte, hatte ich nicht gedacht, dass es mich so schnell und hart treffen würde. In dieser Nacht wachte ich immer wieder mit hohem Fieber auf. Ich war von Schweiß durchnässt, mein Herz schlug wie wild und ich fühlte mich schwach. Als ich meine Temperatur maß, zeigte es 39 Grad an. Etwas war also ganz und gar nicht okay. Bereits am Freitag konnte ich nicht mehr aus dem Bett heraus. Mein ganzer Körper war komplett heruntergefahren. Ich habe die meiste Zeit des Tages geschlafen und konnte auch nichts essen. Am Samstag fühlte ich mich wie in einem Boxkampf, bei dem mir jemand konstant gegen die Schläfen haut.