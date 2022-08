Mein Leben als 17-jährige ukrainische Geflüchtete nach 6 Monaten Krieg

Dieses Leben änderte sich jedoch schlagartig am 24. Februar. Anstatt weiter zur Schule zu laufen, sprintete ich zurück nach Hause, um meine Familie und engsten Freund:innen anzurufen. Sie waren alle in Sicherheit. Mein Kopf schien sich einfach abzuschalten – als steckte ich in einem Traum, aus dem ich sicher bald aufwachen würde. Am selben Abend setzte ich mir meine Kopfhörer auf, in der Hoffnung, die Musik würde meine ängstlichen Gedanken verstummen und mich endlich einschlafen lassen.