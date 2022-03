Die traurige Geschichte einer schwangeren Leihmutter in der Ukraine

Everingham hat sich schon immer für die Rechte von Leihmüttern und biologischen Eltern eingesetzt, aber in den letzten Wochen sind diese Bemühungen wichtiger denn je geworden. Er steht in Kontakt mit rund achtzig Eltern aus zwölf verschiedenen Ländern, deren Kinder derzeit von Leihmüttern in der Ukraine ausgetragen werden, und arbeitet mit ukrainischen Leihmutterschaftsagenturen zusammen, um Neugeborene und Mütter, die ausreisen wollen, zu evakuieren. „Viele der Eltern fühlen sich hilflos und sind nicht in der Lage, die jeweilige Leihmutter zu erreichen. Einige Agenturen geben keine Nummern heraus, sodass sie keine Möglichkeit haben, mit ihnen in Kontakt zu treten. Was Babys, die jetzt geboren werden, betrifft, so haben sie Angst, dass sie in einem Kriegsgebiet zurückgelassen werden.“