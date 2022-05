Amber Heard ist kein „perfektes Opfer“ – aber das gibt es auch gar nicht

„Es ist besorgniserregend, dass viele Leute die Indizien, dass Heard selbst körperlich übergriffig war – zum Beispiel einen Audioclip, in dem sie sagt: ‚Ich habe dich nicht geschlagen, ich habe dich gehauen‘ –, quasi als Beweis dafür anführen, dass sie gar kein Opfer häuslicher Gewalt gewesen sein könne“, erklärt sie. „Dabei verschwimmen individuelle Gewalttaten mit dem juristischen Konzept der häuslichen Gewalt. Diese häusliche Gewalt ist vom Justizministerium in Virginia als ‚Verhaltensmuster und Methode zur Kontrolle‘ definiert, ‚die eine Machthierarchie in einer Beziehung etablieren sollen, in der ein:e Partner:in den:die andere:n durch körperliche Gewalt und/oder psychologischen Missbrauch dominiert.‘“