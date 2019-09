Sie spricht von Vergewaltigung, er von wildem Sex – ein Freispruch, der wütend macht

Was genau passiert ist: Die junge Frau aus Plaue wollte in jener Nacht im August 2016 Drogen vom Beschuldigten kaufen. In seiner Wohnung nahmen sie Speed und er fragte sie, ob sie mit ihm schlafen wolle. Nachdem sie ablehnte, zerrte er sie auf sein Bett und zog sie aus. Er drückte ihre Schultern fest gegen die Metallstäbe am Kopfende des Bettes und klemmte ihren Kopf zwischen zwei Stangen. Die Frau versuchte, sich zu wehren, schrie „aufhören“ und kratzte ihren Peiniger am Rücken. Irgendwann gab sie auf und ließ es über sich ergehen. Sie zeigte den Dealer daraufhin wegen Vergewaltigung an.