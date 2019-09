#NeinheisstNein: Nur ein Thema für Frauen?

Nein heißt Nein: Was für uns selbstverständlich klingt , wird jetzt endlich im Gesetz verankert – und zwar einstimmig. Heute Vormittag wurde im Bundestag über die Reform des Sexualstrafrechts abgestimmt.Das Ergebnis ist ein deutliches Statement: Alle 601 Abgeordneten stimmten für den neuen Gesetzentwurf.Was das konkret bedeutet? Mit der Reform kann eine Vergewaltigung auch dann strafrechtlich verfolgt werden, wenn „gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen“ stattfinden. Ein Nein heißt in Zukunft also wirklich Nein. Außerdem werden sexuelle Belästigung und Übergriffe aus Gruppen mit in die Gesetzesänderungen aufgenommen.Bisher setzte der Paragraf 177 voraus, dass man sich körperlich wehren musste, damit eine Vergewaltigung rechtlich auch als solche gilt. Darüber wurde im Netz während der Bundestagsdebatte vor der Abstimmung diskutiert:Laut einer Umfrage des ARD-Morgenmagazins befürworten 86% der Deutschen die Reform – bei den befragten Frauen sind es 90%, bei den Männern 82%. Während der Bundestagsdebatte wurde kritisiert, dass viele männliche Abgeordnete nicht vor Ort waren.