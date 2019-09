Nein heißt Nein. Eigentlich ganz einfach. Wie traurig, dass es dafür eine Petition braucht, die das auch im Gesetz verankert. Wie traurig, dass dieser Fakt vermehrt erst seit den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln besprochen wird – in Teilen der Gesellschaft, in der Bundesregierung. Während nun aktuell der Bundestag noch über einen neuen Gesetzesentwurf zur sexuellen Strafverfolgung verhandelt, gibt es viele Opfer, die keine Chance auf Strafmaßnahmen für ihre Täter haben. Eine davon ist Gina-Lisa Lohfink. Ihr Fall wird auch in den Medien als „Sexkrimi vor Gericht” abgetan – in Wirklichkeit ist diese Verhandlung aber ein Paradebeispiel für ein patriarchalisches und lückenhaftes Rechtssystem, für einen Justizskandal.



Der Reihe nach: Im Juni 2012 taucht ein Sexvideo im Internet auf. Es zeigt Gina-Lisa und zwei Männer. Zwei Wochen nach der Ménage à trois erstattet sie Anzeige wegen Vergewaltigung und gibt an, der Sex sei gegen ihren Willen geschehen. Sie äußert die Vermutung, dass man ihr vielleicht K.o-Tropfen verabreicht hätte. Der springende Punkt: In den Videos ist deutlich zu hören, wie Gina-Lisa mehrmals „Hör auf!“ sagt und verbal zu verstehen gibt, dass sie dem Sex nicht zustimmt. Aber: Es kommt nicht einmal zur Verhandlung und die beiden Männer werden nicht verhört. Stattdessen bekommt Gina-Lisa einen Strafbefehl über 24.000 Euro wegen Falschaussage, denn die K.o-Tropfen können im Blut nicht mehr nachgewiesen werden.



Wenn ein Video mit einer deutlichen Absage zum Sex kein Beweismittel ist, was dann? „Wenn so etwas Schule macht, können Frauen nichts mehr zur Anzeige bringen – sie werden dann symbolisch zu ,Freiwild’. Die Sache war eingestellt und lag dann erst in der Schreibtischschublade. Warum jetzt auf einmal dieser Strafbefehl ergeht, kann ich nicht verstehen", sagt Gina-Lisas Anwalt Burkhard Bedecken zu Refinery29 und erklärt, dass die Bearbeitung eines solchen Falles in der Regel vier bis sieben Monate dauert. Diesmal dauert es aber vier Jahre. „Das Video spricht eine eindeutige Sprache. Warum reicht das ‚Hör auf‘ nicht aus? So eine Situation ist für Frauen unangenehm und peinlich. Und dann hat eine Frau den Mut zur Anzeige und das hält man ihr vor", so der Jurist.



Es ist schon paradox, dass der Prozessauftakt auf den gleichen Tag fiel, wie das Treffen zur Verschärfung des Sexualstrafrechts im Bundestag. Politiker und Politikerinnen und Sachverständige im Rechtsausschuss des Bundestages kamen zusammen, um den Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas zu besprechen. Die Paragrafen 177 und 179 des Strafgesetzbuchs sollen reformiert werden: Eine Vergewaltigung ist nach geltendem Recht nur eine, wenn sich das Opfer körperlich zur Wehr setzt oder aber die Täter eine schutzlose Situation ausgenutzt haben. Viele sexuelle Übergriffe können daher nicht verfolgt werden. Eine Absurdität, die für andere Delikte ebenfalls nicht gilt. Der Bankräuber bleibt schließlich der Täter, auch wenn sich die Dame am Schalter nicht körperlich gegen ihn auflehnt.