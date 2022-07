Nein, meine trans Identität ist keine psychische Krankheit

In dieser Zukunft, in der wir unser Testosteron in der Drogerie bekommen und alle ein Dach über dem Kopf und genug Essen im Bauch haben, hören wir dann vielleicht auch damit auf, eine trans Identität anhand der individuellen Genderdysphorie und schlechten mentalen Gesundheit zu messen. In dieser Zukunft werden trans Menschen vielleicht endlich anhand ihres trans Glücks definiert.