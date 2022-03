Bittersüßer Abschied: Meine letzte Periode als trans Mann

Der altgriechische Begriff „Katharsis“ bedeutet so viel wie „emotionale Reinigung“. Der Philosoph Aristoteles nutzte ihn in seiner Poetik als Metapher für das Ablegen von Gefühlen – eine Wirkung, die das Miterleben einer Tragödie auf den Körper haben kann. In der medizinischen Fachsprache bedeutet „Katharsis“, den Körper bei der Menstruation von Blut und anderem Gewebe aus der Gebärmutter zu befreien.