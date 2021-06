Während der Periode sicher & hygienisch schwimmen: So klappt’s

Während Tampon-Werbung mit Frauen, die in weißen Klamotten über eine Blumenwiese hüpfen, zwar ein bisschen albern sein kann, hat sie in einem Punkt durchaus Recht: Du musst während deiner Periode nicht dein komplettes Leben umstellen, sondern kannst deinen Alltag meist ganz normal weiterführen – und dazu gehört auch das Schwimmen. Das Geplantsche im Wasser kann immerhin eins der absoluten Sommer-Highlights sein; vor allem in diesem Sommer, in dem wir die Rückkehr der Quasi-Normalität mit ein bisschen klassischem Sommerspaß feiern wollen. In manchen deutschen Bundesländern eröffnen inzwischen die ersten Freibäder wieder, und an den Seen und Stränden ist schon jetzt bei gutem Wetter die Hölle los. Wenn du selbst Lust hast, dich ins kühle Nass zu stürzen, musst du dich von deiner Periode nicht davon abhalten lassen.