Als queere Person ein Bade-Outfit zu finden, ist fast unmöglich

Männer-Badehosen berücksichtigen meist keine breiteren Oberschenkel und/oder schmalere Taillen. Wer also transmaskulin ist oder sich generell maskuliner kleiden möchte, wird es schwer haben, eine passende Badehose zu finden. „Ich kaufe meistens Männer-Badehosen, aber dabei ist ein verstellbarer Hosenbund wichtig“, sagt Rachel A. Lisner , nichtbinäre:r Autor:in und Gründer:in des queeren Newsletters Normal Clothes . „Ich brauche eine Badehose für weitere Oberschenkel , und ein stabiler, verstellbarer Bund lässt mich die Hose an der Hüfte so eng schnüren, wie ich will. Sonst würde sie einfach runterrutschen.“ Bikinis und Badeanzüge wiederum werden meist nicht so designt, dass sie auch von Menschen mit Penissen getragen werden können. Eine transweibliche Person, die sich einen feminineren Look wünscht, braucht dementsprechend mehr Stoff untenrum.