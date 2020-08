Wie mir Sex beibrachte, dicke Bäuche zu lieben – selbst meinen eigenen

Als ich sexuell aktiv wurde, versuchte ich immer, meinen Bauch zu verstecken und legte unauffällig die Bettdecke darüber oder führte die Hand meines Freundes in eine andere Richtung, wenn sie zu nah an meiner Körpermitte war (Was würde er nur denken, wenn er bemerken würde, was für ein Moppelchen ich bin?). Ich bestand zwar nicht darauf, nur im Dunkeln Sex zu haben oder dass sich mein Freund umdreht, wenn ich mich ausziehe, aber ich fühlte mich alles andere als begehrenswert. Die Kurven, die mich sexy hätten machen können, wurden von meinem immer größer werdenden Bauch für nichtig erklärt. Ich stand damals auf große, schlaksige Jungs mit Wuschelhaaren und war mehr als völlig verblüfft, wenn einer von ihnen Interesse an mir, einem dicken Mädchen, zeigte. Erst als ich anfing, mit dicken Menschen zu schlafen, begann ich langsam zu verstehen, dass mein Körper gar nicht so abstoßend war, wie ich immer gedacht hatte.