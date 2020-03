Ich habe 29 Tipps & Techniken für mehr Selbstbewusstsein getestet

Zu meiner Überraschung stand dort niemand, der nur darauf wartete, mich ins Spotlight auf die Bühne zu schieben. Zumindest nicht direkt am Anfang. Wir sprachen erst mal darüber, wie man eine Geschichte in eine witzige Anekdote verwandelt. Die Atmosphäre war entspannt und freundschaftlich – sehr angenehm. Aber dann mussten wir doch noch mal alle auf die Bühne, um einen kurzen Sketch zu performen. Ich zwang mich dazu, als erste ins Rampenlicht zu gehen, damit ich es so schnell wie möglich hinter mir hab. Und siehe da: Sie lachten, an den lustigen Stellen und hörten an den spannenden Stellen gespannt zu. Aber als meine fünf Minuten vorbei waren, realisierte ich, dass es mir ziemlich egal war, ob meine Witze angekommen waren oder nicht, ich war einfach dankbar, dass es vorbei war. Was mich das Experiment gelehrt hat ist, du kannst die Emotionen anderer nicht kontrollieren, aber du solltest trotzdem den Mund aufmachen und sagen, was du sagen willst. Glaub mir: Wenn du einmal auf einer Bühne gestanden und versucht hast, einen Raum voller Menschen zum Lachen zu bringen, hast du vor nichts mehr Angst.