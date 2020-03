J’ai testé 30 méthodes pour booster ma confiance en moi

Depuis l'âge de cinq ans, et peut-être même avant ça, on me dit que je devrais avoir plus confiance en moi. On me pousse à adopter cette version augmentée de moi-même. La tête haute et le dos bien droit, une sorte d'Anya 2.0. Mais ce qu'on ne m'a jamais vraiment expliqué, c'est comment y arriver.