Le terme "emotional blind spot" que l'on pourrait traduire par "angle mort émotionnel" ou "tache aveugle émotionnelle" est l'un de ces termes nébuleux qui apparaissent dans les cercles et les conversations sur le bien-être depuis des décennies - Oprah ayant propulsé cette idée dans la conscience publique aux États-Unis en 2002. Dans ma phase d'achat de tous les livres de self-help, j'ai consommé avidement de la littérature sur le sujet, allant du plus léger au plus discutable. Je pensais que cette idée avait depuis été reléguée au second plan en matière de bien-être, au profit d'idées plus générales telles que la pleine conscience , la réflexion et la conscience de soi. J'ai donc été surprise de constater qu'un grand nombre de nouveaux articles ont été publiés sur le sujet ces derniers temps. Apparemment, le sujet est toujours d'actualité 20 ans plus tard. Alors que les mèmes sur les "dommages émotionnels" envahissent Internet, je ne peux m'empêcher de me demander si les angles morts émotionnels ne seraient pas les prochains. Mais y a-t-il une vérité utilisable dans ce concept aujourd'hui ? Et pourquoi le concept des angles morts émotionnels résonne-t-il (encore) autant en moi ?