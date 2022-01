30 jours de méditation : le challenge de pleine conscience

Ash a créé ici un challenge de 30 jours de méditation de pleine consciente, dans le but de vous aider à vous installer dans une routine et à profiter de tous les avantages de cette pratique. Vous n'êtes pas obligé·e de suivre ces exercices à la lettre. Considérez-les comme des suggestions, et non comme des règles. "Permettez-vous d'entrer dans une pratique qui vous semble accessible et encourageante, plutôt qu'impossible", explique Ash. Si le fait de passer d'aucune pratique de méditation à méditer tous les jours vous semble insurmontable, essayez de méditer une ou deux fois par semaine. Si cinq minutes vous semblent trop longues, commencez par deux. Il ne s'agit pas de cocher chaque jour une tâche de cette liste, mais plutôt de développer une pratique qui vous convient.